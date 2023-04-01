Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 29 июня 2023 года



Для Близнецов этот день вряд ли будет спокойным. Многим Близнецам придется войти в авральный режим, заняться срочным, неприятным или рискованным делом. Возможны обострения недугов, возвраты прошлых проблем, хлопоты ради питомцев. Возрастет вероятность поломок, травм, разногласий. Некоторые Близнецы столкнутся с неприятностями, решив кому-то помочь. Это не лучший момент для устройства на работу (Rambler/гороскопы).