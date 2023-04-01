Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рак.





Гороскоп Рак на 29 июня 2023 года



В непростой атмосфере этого дня Раки будут чувствовать себя сравнительно стабильно и спокойно. Звезды подарят им базовую душевную гармонию и точку опоры в сложный момент. Даже столкнувшись с острой проблемой - деловым или творческим кризисом, стрессом в любви, финансовым сюрпризом, дружеской ссорой, - они сохранят присутствие духа. Поволноваться по-настоящему их могут заставить трудности детей (Rambler/гороскопы).