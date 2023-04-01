Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 29 июня 2023 года



Звезды не обещают Львам ровного течения событий. Возрастает вероятность семейных раздоров, деловых ссор. Причиной разногласий может стать жилье или совместная территория, тот или иной критичный ресурс. В этот день возможны любовные драмы, а в любых работах повышается риск травм. Многие Львы будут остро реагировать на отдельные нюансы, которые сейчас принимают близко к сердцу (Rambler/гороскопы).