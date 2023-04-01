Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на сегодня 29 июня 2023 года



Девам стоит учитывать напряженную обстановку этого дня, она способна создать препятствия на пути исполнения их планов. Велика вероятность осложнений и приключений на заранее выбранном маршруте, острых разногласий в спокойно начатой беседе, непредвиденных проблем при денежных переводах и в процессе сделок. Не исключены скрытые ловушки, скандалы в близком кругу. Лучше отложить несрочные дела (Rambler/гороскопы).