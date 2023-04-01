Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 29 июня 2023 года



Звезды советуют Весам быть осторожнее в денежных делах, при ведении бизнеса, в вопросах распоряжения совместным бюджетом и ресурсами. Возможны дополнительные расходы. Могут обнаружиться оставшиеся от прошлого долги или возникнуть другие проблемы, связанные с материальной стороной дела. Не слишком удачными будут покупки, сделки: после всех треволнений можно потерять больше, чем приобрести (Rambler/гороскопы).