Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 29 июня 2023 года



Скорпионам стоит быть готовыми к осложнениям. Возрастает риск разорвать отношения или провалить дело. Ни официальные, ни дружеские договоренности ничего не гарантируют, если в ход пошли оскорбленные чувства или ущемленные материальные интересы. Не исключено, что сами Скорпионы не смогут справиться с собственными эмоциями и создадут кризис своими руками. Стоит исключить новые начинания (Rambler/гороскопы).