Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 29 июня 2023 года



Стрельцам стоит учесть, что этот день повышает риски и может внести в любой процесс лишние осложнения. Не стоит пускаться в приключения и эксперименты, включая любовные, во избежание негативных побочных эффектов. Стоит остерегаться интриг и коварных выпадов у себя за спиной. Источником беспокойства может стать встреча с прошлым, необходимость выплаты тех или иных долгов или исправления ошибок (Rambler/гороскопы).