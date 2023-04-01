Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 29 июня 2023 года



Звезды советуют Козерогам заранее найти для себя источник надежд или позитивных эмоций, чтобы создать заслон негативным переживаниям. От начинаний и бурной активности в этот день лучше отказаться, любое дело может обернуться лишними приключениями и расходами. Чревато включение в коллективные проекты, участие в делах друзей. Лучшая страховка от опасных порывов - прежний негативный опыт (Rambler/гороскопы).