Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Водолей.





Гороскоп Водолей на 29 июня 2023 года



Водолеям стоит помнить, что сегодня любое приключение может выйти боком, и не рисковать без причин ни в деловых ситуациях, ни в частной жизни. Игра может вестись не совсем честно, есть риск создать себе проблемы на будущее. Брошенный вызов может быть ловушкой. Не лучший день для того, чтобы включиться в конкурентную борьбу, открыть партнерский бизнес, проявить инициативу, принять обязательства (Rambler/гороскопы).