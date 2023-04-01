Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на сегодня 29 июня 2023 года



Рыбы могут столкнуться с существенной помехой на своем пути и воспринять ее довольно эмоционально. Но если их изначальный расчет был правильным (а часто так и будет), они могут надеяться на итоговый успех, хотя и не без оговорок. Многое в этот день будет зависеть от текущей работоспособности, от инструментов, помощников, оперативного сервиса, а также от собственной настойчивости и веры (Rambler/гороскопы).