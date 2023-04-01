Гороскоп на сегодня 29 июня 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 29 июня 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на сегодня 29 июня 2023 года для всех знаков

Овен



Овны могут пройти через неординарную ситуацию, приключение или стресс. Возможно, в дело будут замешаны любовные переживания или муки творчества. Возрастет вероятность осложнений в бизнесе, в делах, связанных с совместным бюджетом, налогами и займами. К счастью, у большинства представителей знака будет достаточно энергии, смелости и упорства для преодоления (или предотвращения) кризиса.



Телец



Тельцов звезды предупреждают о риске нештатных ситуаций в деловых и личных отношениях. Даже на фоне твердых договоренностей не исключены сюрпризы, взаимные счеты и отчаянные поступки, ставящие исход совместного проекта на грань провала. Вероятно обострение творческой и деловой конкуренции, семейной вражды. В делах сердечных разум может затмить ревность. Возможен нечестный ход с чужой стороны.



Близнецы



Для Близнецов этот день вряд ли будет спокойным. Многим Близнецам придется войти в авральный режим, заняться срочным, неприятным или рискованным делом. Возможны обострения недугов, возвраты прошлых проблем, хлопоты ради питомцев. Возрастет вероятность поломок, травм, разногласий. Некоторые Близнецы столкнутся с неприятностями, решив кому-то помочь. Это не лучший момент для устройства на работу.



Рак



В непростой атмосфере этого дня Раки будут чувствовать себя сравнительно стабильно и спокойно. Звезды подарят им базовую душевную гармонию и точку опоры в сложный момент. Даже столкнувшись с острой проблемой - деловым или творческим кризисом, стрессом в любви, финансовым сюрпризом, дружеской ссорой, - они сохранят присутствие духа. Поволноваться по-настоящему их могут заставить трудности детей.



Лев



Звезды не обещают Львам ровного течения событий. Возрастает вероятность семейных раздоров, деловых ссор. Причиной разногласий может стать жилье или совместная территория, тот или иной критичный ресурс. В этот день возможны любовные драмы, а в любых работах повышается риск травм. Многие Львы будут остро реагировать на отдельные нюансы, которые сейчас принимают близко к сердцу.



Дева



Девам стоит учитывать напряженную обстановку этого дня, она способна создать препятствия на пути исполнения их планов. Велика вероятность осложнений и приключений на заранее выбранном маршруте, острых разногласий в спокойно начатой беседе, непредвиденных проблем при денежных переводах и в процессе сделок. Не исключены скрытые ловушки, скандалы в близком кругу. Лучше отложить несрочные дела.



Весы



Звезды советуют Весам быть осторожнее в денежных делах, при ведении бизнеса, в вопросах распоряжения совместным бюджетом и ресурсами. Возможны дополнительные расходы. Могут обнаружиться оставшиеся от прошлого долги или возникнуть другие проблемы, связанные с материальной стороной дела. Не слишком удачными будут покупки, сделки: после всех треволнений можно потерять больше, чем приобрести.



Скорпион



Скорпионам стоит быть готовыми к осложнениям. Возрастает риск разорвать отношения или провалить дело. Ни официальные, ни дружеские договоренности ничего не гарантируют, если в ход пошли оскорбленные чувства или ущемленные материальные интересы. Не исключено, что сами Скорпионы не смогут справиться с собственными эмоциями и создадут кризис своими руками. Стоит исключить новые начинания.



Стрелец



Стрельцам стоит учесть, что этот день повышает риски и может внести в любой процесс лишние осложнения. Не стоит пускаться в приключения и эксперименты, включая любовные, во избежание негативных побочных эффектов. Стоит остерегаться интриг и коварных выпадов у себя за спиной. Источником беспокойства может стать встреча с прошлым, необходимость выплаты тех или иных долгов или исправления ошибок.



Козерог



Звезды советуют Козерогам заранее найти для себя источник надежд или позитивных эмоций, чтобы создать заслон негативным переживаниям. От начинаний и бурной активности в этот день лучше отказаться, любое дело может обернуться лишними приключениями и расходами. Чревато включение в коллективные проекты, участие в делах друзей. Лучшая страховка от опасных порывов - прежний негативный опыт.



Водолей



Водолеям стоит помнить, что сегодня любое приключение может выйти боком, и не рисковать без причин ни в деловых ситуациях, ни в частной жизни. Игра может вестись не совсем честно, есть риск создать себе проблемы на будущее. Брошенный вызов может быть ловушкой. Не лучший день для того, чтобы включиться в конкурентную борьбу, открыть партнерский бизнес, проявить инициативу, принять обязательства.



Рыбы



Рыбы могут столкнуться с существенной помехой на своем пути и воспринять ее довольно эмоционально. Но если их изначальный расчет был правильным (а часто так и будет), они могут надеяться на итоговый успех, хотя и не без оговорок. Многое в этот день будет зависеть от текущей работоспособности, от инструментов, помощников, оперативного сервиса, а также от собственной настойчивости и веры (Rambler/гороскопы).



















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