Точный гороскоп на 30 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на сегодня 30 июня 2023 года



Утром внимание Тельцов будет приковано к непростым отношениям личного или делового плана, в которых еще пылают страсти. Сохранится риск выпада со стороны конкурента, обиженной родни, ревнивой пассии. Смягчить раздоры поможет общее мировоззрение. Вечером можно немного расслабиться, но не выходя за рамки плана. Стоит следить за почтой и новостями: возможно, кто-то «созрел» конструктивно поговорить (Rambler/гороскопы).