Точный гороскоп на 30 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 30 июня 2023 года



Львы могут вплоть до вечера оставаться зависимыми от семейной атмосферы, любовных дел или ситуации в бизнесе. Сохранится эмоциональная напряженность и потенциальность травматичность. Возможен перерасход энергии, чреватый переутомлением или нервным срывом. Вечером появится шанс отдохнуть или заняться творчеством (лучше по сокращенному варианту знакомой программы, с контролем и подстраховкой) (Rambler/гороскопы).