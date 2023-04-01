Точный гороскоп на 30 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на сегодня 30 июня 2023 года



Пока не настал вечер, Весам стоит помнить о риске материального ущерба, претензий и других неприятностей в материальной сфере. Попутно, возможны острые моменты во взаимоотношениях с людьми, даже если это друзья. Не рекомендуются покупки и сделки. Вечером станет актуальным общение, но к полноценной беседе на конкретную тему могут возникнуть временные препятствия, например, в связи с самочувствием (Rambler/гороскопы).