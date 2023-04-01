Точный гороскоп на 30 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 30 июня 2023 года



В первой половине дня Скорпионам стоит чаще прислушиваться к своей интуиции, подсказанной профессиональным или житейским опытом. Им не стоит отвергать помощь родственников и соотечественников, особенно моральную и информационную. Все это будет хорошим подспорьем в сложной ситуации и поможет найти приемлемый выход. Вечером будет полезно проинспектировать бюджет и уточнить лимиты на расходы (Rambler/гороскопы).