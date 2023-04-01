Точный гороскоп на 30 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 30 июня 2023 года



Звезды советуют Козерогам мыслить дальновиднее, уклоняться от авантюр. От возможных ошибок в будущем убережет уже имеющийся опыт. На везение как таковое лучше не рассчитывать, но при мудром поведении в прошлом можно получить выгоду от прежних поступков. Вечер может потребовать уединения с духовной целью или ограничений в связи со здоровьем. Важно избежать депрессивных эмоций перед сном (Rambler/гороскопы).