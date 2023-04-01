Точный гороскоп на 30 июня 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на сегодня 30 июня 2023 года



В этот день Рыбам не стоит рассчитывать на сказочное везение, но и не стоит терять надежду и падать духом. В начале дня стоит приготовиться к тому, что желаемое не будет получено без усилий и есть определенный процент неудачи в мелочах. Вечером желательно избегать лишнего идеализма и начинать любое дело с уточнения границ допустимого. Важно учесть ограничения, диктуемые профессиональным долгом (Rambler/гороскопы).