Точный гороскоп на 1 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Овен.





Гороскоп Овен на 1 июля 2023 года



Звезды советуют Овнам не торопить события и сохранять оптимизм даже на фоне неясности, например, задержки информации о жилье, о ситуации на дорогах или известий от дальних родственников. Возможны проблемы при попытке найти стоянку, номер в гостинице. Лучше не отправляться в путь утром. Основная часть дня даст простор творческой энергии, поможет развитию бизнеса или романа за рубежом (Rambler/гороскопы).