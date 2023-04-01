Точный гороскоп на 1 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 1 июля 2023 года



Звезды советуют Тельцам стать более гибкими: это поможет им продвинуться в своих текущих делах (особенно, если предполагается тесное сотрудничество с иностранцами) и ловко обогнуть препятствия, которые могут встретиться в пути. Подобный настрой особенно важен, если возникли дорожные или коммуникационные заминки, например, вы вдали от родных мест или в чужой для себя языковой среде (Rambler/гороскопы).