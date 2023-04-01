Точный гороскоп на 1 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 1 июля 2023 года



Внешние помехи являются для Львов несущественными и вероятны лишь утром. Это подходящий день для активных занятий (спорта, туризма, развития бизнеса) и романтических приключений. Можно не раз пустить в ход свое обаяние. Однако фоном внешней активности могут оставаться скрытые сомнения и вопросы. Возможна неудача при попытке поговорить, доверить свои мысли дневнику или тайному собеседнику (Rambler/гороскопы).