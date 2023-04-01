Точный гороскоп на 1 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 1 июля 2023 года



Девы имеют возможность получить удовольствие от пребывания в кругу своей семьи или в чужих краях. И дома, и в гостях можно найти яркие эмоции, сократить психологическую дистанцию, а за рубежом - ускорить адаптацию к чужим обычаям. Хорошо играть с детьми, устраивать (посещать) вечеринки и креативные мероприятия. При этом желательно помнить о разумных границах и не впадать в лишние иллюзии (Rambler/гороскопы).