Точный гороскоп на 1 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 1 июля 2023 года



Общий фон этого дня для Весов позитивен. Несмотря на возможные неясности, останется на высоком уровне работоспособность, романтичный настрой или творческий азарт. Риски будут минимальными даже в сложной ситуации. Вероятны удачные моменты в делах, любви, занятиях спортом. Это подходящее время для развлечений. Чтобы избежать недоразумений, звезды советуют не включаться в дела и игры рано утром (Rambler/гороскопы).