Точный гороскоп на 1 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 1 июля 2023 года



Звезды советуют Скорпионам не форсировать события с самого утра. Лучше отложить на более позднее время целевые покупки и сделки, авантюрные начинания, романтические инициативы, выполнение долга. Утренние часы стоит посвятить приблизительной оценке рисков и ограничений. Нужно помнить, что успех в этот день может быть плодом случайного везения и вполне вероятен даже при расчетной ошибке (Rambler/гороскопы).