Точный гороскоп на 1 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 1 июля 2023 года



Утром Стрельцам важно не впасть в уныние. Его причиной могут стать домашние обстоятельства, внешние условия или нюансы личного самочувствия. В течение дня положение исправится, будут ситуации удач и счастливые моменты, но не стоит брать на себя слишком много. Лучше уйти от лишней ответственности, воздержаться от обширных планов, избегать потакания своим иллюзиям и вредным привычкам (Rambler/гороскопы).