Точный гороскоп на 1 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 1 июля 2023 года



Звезды советуют Козерогам отвлечься от негативных мыслей и рутинных забот, найти в сложившейся ситуации что-то вдохновляюще-романтичное или смешное. Можно устроить праздник, внести больше позитива в домашнюю обстановку, заняться спортом. Нежелательны встречи, консультации и совещания: тон общения может оказаться не слишком серьезным, а обстановка неподходящей для официальных контактов (Rambler/гороскопы).