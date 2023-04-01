Точный гороскоп на 1 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.





Гороскоп Рыбы на 1 июля 2023 года



Рыбам лучше включаться в активную жизнь после полудня. К этому времени будут устранены или смягчены любые препятствия, появится тенденция к выравниванию настроения и самочувствия. Утренние часы чреваты упадком духа, недомоганиями, временным закрытием дверей и путей, недопониманием с начальством или официальными инстанциями. В течение дня важно не повышать нагрузки и избегать иллюзий (Rambler/гороскопы).