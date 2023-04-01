Гороскоп на 1 июля 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 1 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.



Гороскоп на 1 июля 2023 года для всех знаков

Овен



Звезды советуют Овнам не торопить события и сохранять оптимизм даже на фоне неясности, например, задержки информации о жилье, о ситуации на дорогах или известий от дальних родственников. Возможны проблемы при попытке найти стоянку, номер в гостинице. Лучше не отправляться в путь утром. Основная часть дня даст простор творческой энергии, поможет развитию бизнеса или романа за рубежом.



Телец



Звезды советуют Тельцам стать более гибкими: это поможет им продвинуться в своих текущих делах (особенно, если предполагается тесное сотрудничество с иностранцами) и ловко обогнуть препятствия, которые могут встретиться в пути. Подобный настрой особенно важен, если возникли дорожные или коммуникационные заминки, например, вы вдали от родных мест или в чужой для себя языковой среде.



Близнецы



Близнецы могут столкнуться с невозможностью полноценного диалога или с неточной информацией. Из-за этого для них могут оставаться неясными нюансы в деловой сфере, в семейных делах или в личной жизни. Однако это не помешает им поддерживать приятные отношения путем сотрудничества, игры или обмена симпатиями. Если утро воздвигнет барьер на пути к взаимопониманию, вечер поможет его снять.



Рак



Раки заинтересованы в общении или в получении полезной для себя информации. Им важно высказаться или получить консультацию. Не исключено, что нужные им данные будут неполными. День дает достаточно сил для повседневной суеты и сопутствующих приключений, помогает искать заработок и заботиться о питомцах, но если есть проблемы со здоровьем, лучше отдать ему приоритет перед другими занятиями.



Лев



Внешние помехи являются для Львов несущественными и вероятны лишь утром. Это подходящий день для активных занятий (спорта, туризма, развития бизнеса) и романтических приключений. Можно не раз пустить в ход свое обаяние. Однако фоном внешней активности могут оставаться скрытые сомнения и вопросы. Возможна неудача при попытке поговорить, доверить свои мысли дневнику или тайному собеседнику.



Дева



Девы имеют возможность получить удовольствие от пребывания в кругу своей семьи или в чужих краях. И дома, и в гостях можно найти яркие эмоции, сократить психологическую дистанцию, а за рубежом - ускорить адаптацию к чужим обычаям. Хорошо играть с детьми, устраивать (посещать) вечеринки и креативные мероприятия. При этом желательно помнить о разумных границах и не впадать в лишние иллюзии.



Весы



Общий фон этого дня для Весов позитивен. Несмотря на возможные неясности, останется на высоком уровне работоспособность, романтичный настрой или творческий азарт. Риски будут минимальными даже в сложной ситуации. Вероятны удачные моменты в делах, любви, занятиях спортом. Это подходящее время для развлечений. Чтобы избежать недоразумений, звезды советуют не включаться в дела и игры рано утром.



Скорпион



Звезды советуют Скорпионам не форсировать события с самого утра. Лучше отложить на более позднее время целевые покупки и сделки, авантюрные начинания, романтические инициативы, выполнение долга. Утренние часы стоит посвятить приблизительной оценке рисков и ограничений. Нужно помнить, что успех в этот день может быть плодом случайного везения и вполне вероятен даже при расчетной ошибке.



Стрелец



Утром Стрельцам важно не впасть в уныние. Его причиной могут стать домашние обстоятельства, внешние условия или нюансы личного самочувствия. В течение дня положение исправится, будут ситуации удач и счастливые моменты, но не стоит брать на себя слишком много. Лучше уйти от лишней ответственности, воздержаться от обширных планов, избегать потакания своим иллюзиям и вредным привычкам.



Козерог



Звезды советуют Козерогам отвлечься от негативных мыслей и рутинных забот, найти в сложившейся ситуации что-то вдохновляюще-романтичное или смешное. Можно устроить праздник, внести больше позитива в домашнюю обстановку, заняться спортом. Нежелательны встречи, консультации и совещания: тон общения может оказаться не слишком серьезным, а обстановка неподходящей для официальных контактов.



Водолей



Водолеям важно получать удовольствие от хороших сторон момента. Для многих представителей знака они будут связаны с личной жизнью, а также плодотворным деловым или творческим сотрудничеством. Позитивная грань действительности скрасит отсутствие полной прозрачности горизонтов: часть будущего будет покрыта туманом или связана с какими-либо вынужденными задержками, например, финансовыми.



Рыбы



Рыбам лучше включаться в активную жизнь после полудня. К этому времени будут устранены или смягчены любые препятствия, появится тенденция к выравниванию настроения и самочувствия. Утренние часы чреваты упадком духа, недомоганиями, временным закрытием дверей и путей, недопониманием с начальством или официальными инстанциями. В течение дня важно не повышать нагрузки и избегать иллюзий (Rambler/гороскопы).



















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