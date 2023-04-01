Точный гороскоп на 2 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 2 июля 2023 года



Весы на все смотрят критично – люди, как и важные дела, будут раздражать. Успокаивайтесь ромашковым чаем и тишиной – это будет лечить ваши нервы. Даже если для ревности нет причин, вы будете переживать это чувство. Будьте осторожнее, ведь это может испортить отношения. Гороскоп на сегодня для знака Весов советует переложить на другой день все решения, чтобы лишний раз не ошибиться (Rambler/гороскопы).