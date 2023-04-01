Точный гороскоп на 2 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 2 июля 2023 года



Козероги хотят быть в центре внимания, но далеко не у всех это получится – придется приложить максимум сил, чтобы выделиться. Но это окупится – вас заметят и, возможно, даже сделают интересные предложения. Гороскоп на сегодня для знака Козерога советует не отступать от своих намерений, если все идет не по плану – вы добьетесь хороших результатов, только немного позже (Rambler/гороскопы).