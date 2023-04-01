Точный гороскоп на 3 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 3 июля 2023 года



Звезды сулят Тельцам удачу, выраженную в чем-то осязаемом. Например, в укреплении их личного авторитета, подтверждении прав, получении льгот или расширении полномочий. Возрастает вероятность успехов за рубежом и в работе с иностранцами, а также подвижек в решении юридических, образовательных и профессиональных вопросов. Может состояться разговор, прийти важная новость издалека, извещение (Rambler/гороскопы).