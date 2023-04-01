Точный гороскоп на 3 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 3 июля 2023 года



Многим Львам придется поставить на первое место не свои желания, а долг и рутину. Некоторым Львам предстоит погрузиться в домашние или производственные дела, заняться здоровьем. Возможно, придется поднять старые документы, вернуться к прежней теме или затронуть критичный деликатный вопрос. Может потребоваться помощник или доверенное лицо. Стоит отложить на время начинания и развлечения (Rambler/гороскопы).