Точный гороскоп на 3 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 3 июля 2023 года



Для Весов важны соображения семейного или профессионального долга. Актуальной темой может стать жилье и все, что с ним связано, включая финансовую базу и документы. Могут вызвать интерес вопросы организации рабочего пространства дома или в офисе. День подходит для контакта с налоговыми и страховыми учреждениями, риэлторской конторой, для совещаний с начальством, родителями, арендаторами (Rambler/гороскопы).