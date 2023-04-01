Точный гороскоп на 3 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 3 июля 2023 года

На первом месте у Козерогов личные нужды и в их удовлетворении они могут надеяться на определенный успех. На фоне зависших генеральных планов порадуют отдельные удачи. Успехи могут быть связаны с детьми, творческим проектом, финансовым положением. Не стоит отказываться от диалогов и персональных консультаций, так как информированность и поддержка от конкретных людей сейчас очень важны (Rambler/гороскопы).