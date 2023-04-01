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Гороскоп на 3 июля 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 3 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на 3 июля 2023 года для всех знаков


Овен

На первое место у Овнов могут выйти профессиональные или бюрократические вопросы, а также темы, связанные с их домом или семейными делами. Высока вероятность семейного совещания, консультации, общения с руководством, посещения инстанций и работы с документами. В число обсуждаемых тем могут попасть материальные, например, бюджет проекта, оплата труда, стоимость жилья или аренды помещений.

Телец

Звезды сулят Тельцам удачу, выраженную в чем-то осязаемом. Например, в укреплении их личного авторитета, подтверждении прав, получении льгот или расширении полномочий. Возрастает вероятность успехов за рубежом и в работе с иностранцами, а также подвижек в решении юридических, образовательных и профессиональных вопросов. Может состояться разговор, прийти важная новость издалека, извещение.

Близнецы

В поле зрения Близнецов находятся важные, порой критичные детали. Среди наиболее актуальных тем - профессиональные планы, нюансы карьеры и занимаемой должности, а также темы, связанные с финансовыми обязательствами, секретностью и основами безопасности. День хорош для закрытого совещания с начальством, обсуждения жилищных дел, посещения налоговой инспекции или страховой организации.

Рак

Ракам нужна обратная связь. Им важно не только высказаться, но и получить отклик, дождаться вестей из инстанций или от конкретных лиц. День может ознаменоваться визитом, совещанием, консультацией. Он хорош для публикации отложенных материалов, выступления перед знакомой аудиторией, возврата к старой повестке. В диалоге возможен неоднозначный момент, но в целом можно рассчитывать на успех.

Лев

Многим Львам придется поставить на первое место не свои желания, а долг и рутину. Некоторым Львам предстоит погрузиться в домашние или производственные дела, заняться здоровьем. Возможно, придется поднять старые документы, вернуться к прежней теме или затронуть критичный деликатный вопрос. Может потребоваться помощник или доверенное лицо. Стоит отложить на время начинания и развлечения.

Дева

Девы могут рассчитывать на удачу в текущих делах. Там, где нет быстрого прогресса, добавится уверенности в выбранном пути и конечном успехе. Есть надежда на конструктивный приватный разговор. День подходит для плановых совещаний, для уточнения официальных договоренностей и партнерских обязательств. Не стоит откладывать общение с детьми, учителями, друзьями, заказчиками, покровителями.

Весы

Для Весов важны соображения семейного или профессионального долга. Актуальной темой может стать жилье и все, что с ним связано, включая финансовую базу и документы. Могут вызвать интерес вопросы организации рабочего пространства дома или в офисе. День подходит для контакта с налоговыми и страховыми учреждениями, риэлторской конторой, для совещаний с начальством, родителями, арендаторами.

Скорпион

Звезды приготовили Скорпионам базовые условия для успеха, рассчитывая на их сообразительность. Решающим качеством может стать коммуникабельность, наличие нужных средств связи и контактов в адресной книге. Возможны важные известия из-за рубежа или из внешних инстанций. Не стоит откладывать целевые визиты, поездки, консультации и общение с влиятельными людьми, особенно родней и земляками.

Стрелец

Звезды предлагают Стрельцам стать прагматичнее и опираться на здравый смысл, балансировать между разумной экономией и полезными тратами. Возможно, пора закупить полезные продукты или дорогие лекарства, вложиться в ремонт жилья или погасить долг. День может принести финансовые, профессиональные или семейные новости, известия из налоговой инспекции, от давних должников или кредиторов.

Козерог

На первом месте у Козерогов личные нужды и в их удовлетворении они могут надеяться на определенный успех. На фоне зависших генеральных планов порадуют отдельные удачи. Успехи могут быть связаны с детьми, творческим проектом, финансовым положением. Не стоит отказываться от диалогов и персональных консультаций, так как информированность и поддержка от конкретных людей сейчас очень важны.

Водолей

Звезды советуют Водолеям вести уединенный образ жизни. Он не означает отсутствия контактов с внешним миром, но исключает легкомысленное общение «ни о чем». Хорошо использовать эти сутки для углубленных исследований, кабинетной аналитической работы и обдумывания планов, для закрытых домашних и производственных совещаний. Возможно, придется погрузиться в прошлое, поработать с архивами.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам мыслить стратегически, отдавая предпочтение глобальным вопросам. Самое время для коррекции планов и их обсуждения с заинтересованными лицами. Отсрочку лучше расценивать как дар судьбы, дающий дополнительное время для прояснения критичных деталей. Возможно, появится шанс еще раз воспользоваться старыми связями или посоветоваться с влиятельными друзьями из прошлого (Rambler/гороскопы).









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