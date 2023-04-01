Точный гороскоп на 5 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на 5 июля 2023 года



Тельцы могут поражать окружающих внезапными перепадами своих настроений и необычностью желаний, тягой к приключениям, экспериментам или свободе. Чем больше у них при этом власти, авторитета и ресурсов, тем масштабнее окажутся их авантюры. Под влиянием каприза возможен экстравагантный поступок, например, смена работы. Многие Тельцы будут действовать под влиянием друзей или в их интересах (Rambler/гороскопы).