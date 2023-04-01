Точный гороскоп на 5 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Близнецы.





Гороскоп Близнецы на 5 июля 2023 года



У Близнецов есть опора в виде дружбы и связывающего с друзьями мировоззрения, но она не всегда будет прочной. В поведении друзей не исключены внезапные перемены. Могут преподнести сюрприз зарубежные партнеры, спонсоры, финансовые организации. Возможны дополнительные непредвиденные расходы в связи с путешествием, учебой или другими планами. Хорошо иметь альтернативный вариант действий (Rambler/гороскопы).