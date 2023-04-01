Точный гороскоп на 5 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 5 июля 2023 года



Для Львов важны события вокруг них, «дальность обзора» при этом зависит от их личных потребностей и круга текущих интересов. Одних Львов могут волновать масштабные происшествия мирового уровня, других - дела близких друзей, родни, ситуация в браке или перспективы на работе. Не исключен острый момент в отношениях с группой людей, от которой зависит карьера или достижение поставленной цели (Rambler/гороскопы).