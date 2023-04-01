Точный гороскоп на 5 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 5 июля 2023 года



Для Весов этот день окажется удачнее, если они настроены на творчество или эксперимент. Он подходит для необычных мероприятий, особенно связанных с фрилансом, креативом, нуждами детей и личной жизнью. Потенциальную проблему могут представить излишества любого рода, а также дополнительные расходы (возможно, придется черпать средства из коллективных ресурсов или делать взнос в общий проект) (Rambler/гороскопы).