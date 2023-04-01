Точный гороскоп на 5 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 5 июля 2023 года

Козерогов этот день может подтолкнуть к неожиданным дополнительным тратам, тем или иным оригинальным приобретениям. Звезды советуют не поддаваться случайному импульсу и взвесить практическую пользу от подобных порывов, так как велика вероятность потратить свои ресурсы и время на нечто слишком экстравагантное. Не всегда стоит потакать своим прихотям, уступать капризам друзей, детей и любимых (Rambler/гороскопы).