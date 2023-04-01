Точный гороскоп на 10 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Телец.





Гороскоп Телец на сегодня 10 июля 2023 года



У Тельцов появляется возможность действовать согласно собственным взглядам и амбициям, но быстрый прогресс в этом направлении может оказаться затруднен: вплоть до ночи вероятны заминки в общении и задержки известий. Звезды советуют не торопить события, подстроиться к ситуации и получить удовольствие от ее приятных моментов. Нежелательно отправляться в поездки и отправлять важные письма (Rambler/гороскопы).