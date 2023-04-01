Точный гороскоп на 10 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Лев.





Гороскоп Лев на 10 июля 2023 года



Звезды советуют Львам повременить с важными совещаниями и отправкой в путь (особенно долгий), а также с любым ответственным начинанием. Если таковое уже запланировано, стоит потратить эти сутки на подготовку, уделяя повышенное внимание практическим деталям. Возможен рост хлопот или расходов. Многих Львов на этом фоне порадует какой-то приятный момент, например, симпатия от людей издалека (Rambler/гороскопы).