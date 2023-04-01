Точный гороскоп на 10 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Дева.





Гороскоп Дева на 10 июля 2023 года



Звезды советуют Девам присматриваться к идущим переменам и корректировать в соответствии с ними свою личную тактику: возможно, предстоит полоса работ, учебы или тренировок. Впереди плодотворный период, но поспешный старт не слишком уместен. Лучше повременить с важными заявлениями, поездками и контактами, пока не будет ясности. Не стоит продолжать бесперспективный неприятный разговор (Rambler/гороскопы).