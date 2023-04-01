Точный гороскоп на 10 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на сегодня 10 июля 2023 года



Звезды советуют Весам не вступать в новые союзы и свести к минимуму важные диалоги. В этот день одинаково нежелательно поднимать новые темы и возвращаться к прежним. Попытка наладить обратную связь или получить консультацию может оказаться бесперспективной. Не стоит выступать даже перед лояльной аудиторией. Нужные люди могут оказаться не в духе или быть заняты перестройкой своих дел (Rambler/гороскопы).