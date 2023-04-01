Точный гороскоп на 10 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на сегодня 10 июля 2023 года



Звезды советуют Стрельцам умерить свои ожидания, так как даже в знакомых делах и обстоятельствах могут иметь место досадные осечки. Желательно повременить с налаживанием контактов, особенно дальних, а также с отправкой в дорогу и всем, что касается путешествий. Может появиться новый список вынужденных хлопот, связанных со здоровьем, карьерой или домом и подразумевающий ответственность (Rambler/гороскопы).