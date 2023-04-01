Точный гороскоп на 10 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Козерог.





Гороскоп Козерог на 10 июля 2023 года

Звезды советуют Козерогам отложить все дела, кроме необходимых бытовых хлопот или обязательной деловой рутины. Стоит помнить, что любой целевой разговор, включая семейный, в эти сутки не слишком продуктивен, способен подпортить настроение или усложнить отношения. Положительные стороны этого дня связаны с расширением поля действий, появлением надежды на моральную или техническую поддержку (Rambler/гороскопы).