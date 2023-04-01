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Гороскоп Рыбы на сегодня 10 июля 2023 года



Точный гороскоп на 10 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Рыбы.

Гороскоп Рыбы на сегодня 10 июля 2023 года


Звезды советуют Рыбам поставить дела на паузу, так как в любой сфере возможны неудачи. Положительные моменты дня могут быть не в силах перекрыть отрицательные. Возможны красивые, но неудачные приобретения, тупиковые пути, ситуации финансового или иного ущерба. Желательно повременить с обращением в сервис, поездкой, платежом, отправкой важного сообщения, ответом на предложение или вызов (Rambler/гороскопы).









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