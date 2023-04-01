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Гороскоп на 10 июля 2023 года для всех знаков зодиака



Точный гороскоп на 10 июля 2023 года для всех знаков зодиака - Овен, Телец, Близнецы, Рак, Лев, Дева, Весы, Скорпион, Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы.

Гороскоп на 10 июля 2023 года для всех знаков


Овен

Лучшие стороны этого дня могут быть связаны для Овнов с их личной жизнью, детьми, отдыхом, хобби или получением приятных плодов творческих усилий. Сложности могут появиться в связи с семейным, профессиональным или иным общением, может состояться запоздалый неприятный разговор. Многим Овнам придется стать практичнее и сменить недавний образ действий, поставив на первое место работу или здоровье.

Телец

У Тельцов появляется возможность действовать согласно собственным взглядам и амбициям, но быстрый прогресс в этом направлении может оказаться затруднен: вплоть до ночи вероятны заминки в общении и задержки известий. Звезды советуют не торопить события, подстроиться к ситуации и получить удовольствие от ее приятных моментов. Нежелательно отправляться в поездки и отправлять важные письма.

Близнецы

Звезды советуют Близнецам наслаждаться позитивными моментами ситуации и не подгонять события. Общение в эти сутки не всегда будет приятным. Лучше отложить целевую поездку, предметную беседу, отправку важного сообщения или платежа, выбор маршрута или средства связи. Не помешает обратить внимание на жилищные, семейные и производственные дела: возможно, в них назревает полоса хлопот.

Рак

Ракам звезды подсказывают, что это не лучший день для общения, особенно для важных контактов, например, для ответственных производственных совещаний, оформления документов, собеседований. Недавний стиль общения и мышления исчерпал себя, пора искать другие маршруты и каналы связи. Стоит отложить командировку, консультацию, выступление перед аудиторией, подписание контракта, посещение учреждения.

Лев

Звезды советуют Львам повременить с важными совещаниями и отправкой в путь (особенно долгий), а также с любым ответственным начинанием. Если таковое уже запланировано, стоит потратить эти сутки на подготовку, уделяя повышенное внимание практическим деталям. Возможен рост хлопот или расходов. Многих Львов на этом фоне порадует какой-то приятный момент, например, симпатия от людей издалека.

Дева

Звезды советуют Девам присматриваться к идущим переменам и корректировать в соответствии с ними свою личную тактику: возможно, предстоит полоса работ, учебы или тренировок. Впереди плодотворный период, но поспешный старт не слишком уместен. Лучше повременить с важными заявлениями, поездками и контактами, пока не будет ясности. Не стоит продолжать бесперспективный неприятный разговор.

Весы

Звезды советуют Весам не вступать в новые союзы и свести к минимуму важные диалоги. В этот день одинаково нежелательно поднимать новые темы и возвращаться к прежним. Попытка наладить обратную связь или получить консультацию может оказаться бесперспективной. Не стоит выступать даже перед лояльной аудиторией. Нужные люди могут оказаться не в духе или быть заняты перестройкой своих дел.

Скорпион

Скорпионов могут ждать мелкие размолвки, в том числе в служебной обстановке и творческой среде. Возможны трудности в пути, заминки при поиске информации или попытке наладить связь. Стоит быть аккуратнее в высказываниях, чтобы не запустить новый виток разногласий. Хорошие новости дня могут заключаться в появлении нового поля плодотворной работы и перспектив получения помощи от друзей.

Стрелец

Звезды советуют Стрельцам умерить свои ожидания, так как даже в знакомых делах и обстоятельствах могут иметь место досадные осечки. Желательно повременить с налаживанием контактов, особенно дальних, а также с отправкой в дорогу и всем, что касается путешествий. Может появиться новый список вынужденных хлопот, связанных со здоровьем, карьерой или домом и подразумевающий ответственность.

Козерог

Звезды советуют Козерогам отложить все дела, кроме необходимых бытовых хлопот или обязательной деловой рутины. Стоит помнить, что любой целевой разговор, включая семейный, в эти сутки не слишком продуктивен, способен подпортить настроение или усложнить отношения. Положительные стороны этого дня связаны с расширением поля действий, появлением надежды на моральную или техническую поддержку.

Водолей

Звезды не советуют Водолеям налаживать связи и отправляться в поездки. Вплоть до ночи есть вероятность недоразумений, обид и разногласий, особенно с близким кругом людей, например, соседями, домочадцами, попутчиками или непосредственными подчиненными. Есть риск опоздать или столкнуться с обрывом связи. Могут задержаться сведения, оправдаться плохие предчувствия, сработать дурные приметы.

Рыбы

Звезды советуют Рыбам поставить дела на паузу, так как в любой сфере возможны неудачи. Положительные моменты дня могут быть не в силах перекрыть отрицательные. Возможны красивые, но неудачные приобретения, тупиковые пути, ситуации финансового или иного ущерба. Желательно повременить с обращением в сервис, поездкой, платежом, отправкой важного сообщения, ответом на предложение или вызов (Rambler/гороскопы).









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