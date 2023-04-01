Точный гороскоп на 11 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Весы.





Гороскоп Весы на 11 июля 2023 года



Весы могут получить известия от своих друзей или возможность связаться с ними по какому-то новому поводу. Этот день может принести интересные предложения и дополнительные креативные идеи. Возможно крупное везение в материальных вопросах, но стоит помнить, что за некоторые подарки судьбы позже придется заплатить с процентами, например, погасить кредит или вернуть долг друзьям (Rambler/гороскопы).