Точный гороскоп на 11 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Скорпион.





Гороскоп Скорпион на 11 июля 2023 года



Скорпионам важно найти встречную лояльность и поддержку. Им желательно быть дипломатами и уметь превращать оппонентов в друзей, особенно, если у них большие планы на будущее. Важно услышать слово начальника, заказчика, покровителя, мнение клиентуры или аудитории. Стоит аккуратнее делать заявления и выражать свое ответное мнение: слова, сказанные в этот день, могут отозваться позже (Rambler/гороскопы).