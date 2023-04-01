Точный гороскоп на 11 июля 2023 года для женщин и мужчин, родившихся под знаком зодиака Стрелец.





Гороскоп Стрелец на 11 июля 2023 года



Удача связана для Стрельцов с дополнительными хлопотами или повышенной «ценой вопроса». Стоит следить, чтобы вместе с достижениями не увеличивались нагрузки, например, не оказывалась запредельной стоимость работ или престижных услуг. В этот день возрастает риск перестараться даже в изначально благом деле, например, переесть полезных продуктов или слишком избаловать капризных питомцев (Rambler/гороскопы).